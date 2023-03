Champions, "sorteggio truccato: ecco le prove", l'assurda teoria

17 marzo 2023 a

a

a

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League ha fatto scoppiare la polemica in Inghilterra. Soprattutto per le squadre capitate alle due inglesi, Chelsea e Manchester City, ovvero Real Madrid e Bayern Monaco, proprio le due favorite per la vittoria finale. Adesso i tifosi inglesi, delusi dal sorteggio, gridano addirittura al complotto.

Juve e Roma, ecco i sorteggi di Europa League: Allegri e Mou godono

"Questo sorteggio è truccato, non è possibile trovare Real e City nella stessa metà del tabellone", ha scritto qualcuno dei tifosi di Chelsea e Manchester City, la cui strada verso un'eventuale finale sarà sicuramente molto complicata. Per i Blues, tra l'altro, si tratta della terza sfida consecutiva con il Real Madrid: nel 2021 hanno vinto in semifinale, mentre nella scorsa stagione sono stati eliminati ai quarti.

Champions, ecco il sorteggio: Milan-Napoli e la sfida storica per l'Inter

"Real Madrid vs Chelsea per tre anni di fila, è strano", ha scritto ancora qualcuno sui social. I tifosi inglesi, poi, si sono scagliati anche contro l'altra metà del tabellone, che vedrà una tra Napoli, Milan, Inter e Benfica raggiungere la finale: "Hanno spianato la strada al Napoli per raggiungere la finale".