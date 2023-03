Serie A, Fiorentina-Lecce 1-0: viola in nona posizione

19 marzo 2023 a

La Fiorentina non si ferma più. La squadra di Vincenzo Italiano piega il Lecce per 1-0 allo stadio Franchi e aggancia al nono posto in classifica Bologna e Torino con 37 punti. Quarto successo consecutivo per la Viola, che sembra aver letteralmente cambiato passo in questa seconda parte di stagione. Partita decisa nel primo tempo da una sfortunata autorete di Antonino Gallo, che nel tentativo di anticipare Nico Gonzalez devia alle spalle del proprio portiere un cross di Saponara. Vittoria meritata della Fiorentina, viste le numerose occasioni create sia nel primo che nel secondo tempo con i vari Saponara, Barak, Cabral, Bonaventura e Amrabat. Il Lecce si sveglia solo nel secondo tempo, quando sotto di un gol prova a reagire sfiorando il pari in due circostanze con Di Francesco e Ceesay. Per il Lecce di Marco Baroni quarta sconfitta di fila per una classifica che vede i salentini comunque tranquilla sempre a +8 sulla zona retrocessione.