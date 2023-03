Inter, Simone Inzaghi furioso: "Me lo devono dire", caos dopo la Juve

20 marzo 2023 a

Simone Inzaghi deve fare i conti con la nona sconfitta in campionato per l'Inter. Lo scivolone in casa con la Juventus di fatto riaccende le voci di crisi tra i nerazzurri e mette a rischio la permanenza del tecnico sulla panchina dell'Inter nella prossima stagione. Ma Inter-Juventus è stata accompagnata da fortissime polemiche per il gol di Kostic che sarebbe maturato da due tocchi di mano che però il Var ha giudicato regolari.

Da qui un fiume in tempesta con attacchi feroci nel post-gara all'arbitro e alla Juventus. Protagonista dell'ira nerazzurra è stato Simone Inzaghi che a testa bassa si è sfogato attaccando l'arbitro: "Partita chiaramente viziata da un errore arbitrale, che ci condiziona la classifica, e che ci condiziona la corsa Champions", ha affermato ai microfoni di Dazn. Poi ha aggiunto: "Il gol ha condizionato la partita. E abbiamo preso un gol che al tempo del Var è inaccettabile, ed è inaccettabile che mi dicano che non ci siano le immagini, chiediamo rispetto. Io ho visto 20 immagini diverse del braccio di Rabiot. Pretendiamo rispetto".

Inzaghi vince solo se gioca male: il caso della "brutta Inter"

La polemica dunque è servita, una polemica che è destinata a durare a lungo anche nei prossimi giorni. Intanto Inzaghi è sempre più lontano dalla panchina dell'Inter, le voci di un ritorno di Conte si fanno sempre più insistenti...