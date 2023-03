Antonio Conte, voci impazzite: "Quando lo cacciano". E Inzaghi...

20 marzo 2023 a

"Continuo a vedere giocatori egoisti in campo e fuori, e questo è il nostro problema, I giocatori non giocano con il cuore… una cosa cui qui al Tottenham ci siamo abituati da tempo”. È una furia Antonio Conte dopo l’ennesimo stop del Tottenham in campionato. Il pari con il Southampton per 3-3 allontana di 20 punti gli Spurs dalla vetta, ora insediati dal Newcastle che si trova a -2. Il tecnico ex Inter è una furia dopo la partita: “La storia del Tottenham è questa: da 20 anni non hanno mai vinto qualcosa e lo sapete perché? Secondo voi la colpa è solo della società o di tutti i tecnici che arrivano? – aggiunge Conte sorprendendo tutti in sala stampa – Fino ad ora ho cercato di nascondere la situazione, ma ormai mancano 10 partite, basta".

I media inglesi stanno massacrando l'allenatore italiano bersagliato dalle critiche e dalla mancanza di rispetto nei confronti del club londinese. Su tutti, è intervenuto anche Jamie Carragher, ex capitano del Liverpool, oggi commentatore tv alla Cbs e a Sky Sport: "Conte vuole essere esonerato in questa pausa per le nazionali – ha spiegato – Gli Spurs dovrebbero solo metterlo fuori e farlo stasera”. La stampa inglese non lo perdona. Il Mirror sottolinea come quel suo sfogo abbia portato i tifosi ad allontanarsi da lui. Il suo carisma, i suoi sfoghi senza filtri e il suo modo di essere così diretto erano noti a tutti.

"Sapevano che con Conte avrebbero avuto dei problemi”, scrive ancora il Mirror che evidenzia le liti a distanza con Diego Costa al Chelsea e altri episodi che hanno caratterizzato il suo cammino da allenatore in altre realtà anche diverse da quelle inglesi. Sta di fatto che adesso il sospetto è che l'obiettivo di Conte sia proprio quello di farsi licenziare dal club sfruttando questa pausa delle nazionali. L'eliminazione della FA Cup, quella dalla Champions per mano del Milan e l'ultima umiliante rimonta in campionato, hanno compromesso il suo percorso al Tottenham. "L'allenatore ha deciso di non far partire Kane, il suo miglior giocatore, il capitano dell'Inghilterra e capocannoniere, ed è colpa del club e non sua se la squadra non vince trofei?”, scrivono ancora i media inglesi. “La sua riflessione sul fatto che gli Spurs non vincano da molto tempo è giusto, ma non parli così del tuo club – ha chiuso Carragher – Soprattutto quando vieni pagato una fortuna da loro!".