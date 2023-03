Juve, la fucilata di Ignazio La Russa: "Mi fa ridere"

20 marzo 2023 a

Ignazio La Russa è un grande tifoso dell’Inter, e non perde occasione di dimostrarlo, anche all’indomani della dolorosa sconfitta per 1-0 subita nel derby d’Italia. “Quando giochiamo contro la Juventus - ha attaccato il presidente del Senato, intervenuto su Gr Parlamento - partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo, ma non giustifica la povertà del gioco dell’Inter. C’erano 70 minuti per recuperare. Mi fa ridere che qualcuno ha messo in discussione il tocco di mani di Rabiot”.

“Sappiamo che contro di loro - ha aggiunto - bisogna fare sempre qualcosa di più. L’arbitro non è andato al Var per ignavia, per non assumersi la responsabilità”. Fatto sta che l’episodio controverso è stato decisivo, dato che il punteggio non è poi cambiato e la Juve si è portata a casa una vittoria potenzialmente decisiva, se dovesse riuscire a riavere i 15 punti sottratti come penalizzazione per il caso plusvalenze. Anche su questo tema si è espresso La Russa: “Alla Juve dovrebbero dare una penalizzazione economica enorme ma non toccare i punti, in modo da non condizionare il risultato del campo. A volte vale di più toccare il portafoglio”.

Il presidente del Senato ha parlato anche del quarto di finale di Champions League: “L’Inter quando si motiva da sola è capace di qualunque impresa. Il Benfica sta facendo un torneo come quello del Napoli, quindi se vinciamo penso che possiamo andare in finale battendo o il Milan o il Napoli. Ma sarà difficile superare il Benfica".