Juventus, "lungo stop": indiscrezioni sul processo, godono i bianconeri?

C’è grande attesa per l’apertura dell’udienza preliminare dell’inchiesta Prima sui conti e sulle manovre della Juventus. La data cerchiata in rosso è quella di lunedì 27 marzo, con il club bianconero e tutti i soggetti coinvolti che rischiano grosso e hanno tanto da perdere. La procura di Torino ha raccolto indizi e prove di ogni tipo, che fanno presagire un futuro grigio tendente al nero per la Vecchia Signora.

Intanto, però, l’Ansa scrive che è possibile uno stop per il rinvio in Cassazione: i legali degli indagati intendono avanzare una questione di competenza territoriale e quindi chiedere il trasferimento del processo a Milano. A meno che il giudice non ritenga la richiesta palesemente infondata, può interpellare d’ufficio la Corte di Cassazione, che a sua volta deciderà in camera di consiglio. È una procedura prevista dalla riforma Cartabia e entrata in vigore soltanto da qualche mese.

Fare previsioni su come andrà a finire questa storia dello stop per il rinvio in Cassazione, e soprattutto sui tempi, è praticamente impossibile, dato che non non esiste una casistica abbastanza vasta. I legali della Juve avevano già chiesto di spostare il processo a Milano durante le indagini preliminari, ma il 30 novembre i pm della procura di Torino firmarono le richieste di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli e tutti gli altri, non consentendo ai magistrati romani di pronunciarsi per ragioni di procedura.