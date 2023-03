Inter, la voce bomba: "Addio Inzaghi, chi arriva al suo posto"

26 marzo 2023 a

Un nome clamoro per la panchina dell'Inter. L'esperienza di Simone Inzaghi alla pinetina pare sia ormai sul viale del tramonto. I risultati hanno convinto poco la società che da qualche tempo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe acceso il radar per una nuiova guida tecnica. E tra le ipotesi più accreditate c'è quella dell'arrivo di Thiago Motta, ex Inter e con ottime prestazioni sulle panchine della Serie A.

A Bologna sta facendo bene e i dirigenti nerazzurri potrebbero chiamare l'ex sulla panchina dell'Inter. Le altre piste portano ad Antonio Conte, ma l'ingaggio dell'ex tecnico nerazzurro che ha portato l'ultimo scudetto sembra irraggiungibile. Bisognerà attendere i quarti di finale di Champions per capire quale possa essere il vero futuro di Inzaghi.

Un'impresa in Europa e il piazzamento Champions in campionato potrebbero riscrivere la storia di Inzaghi all'Inter. Ma a quanto pare le ultime sconfitte in campionato hanno rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei corridoi della dirigenza nerazzurra. il tecnico ha prvato a rivendicare i suoi risultati, ma potrebbe non bastare. Thiago Motta rappresenterebbe la soluzione forse più efficace per legare un nome della storia dell'Inter alla panchina della prossima stagione. Magari sognando i trionfi che Motta ha già vissuto sul campo...