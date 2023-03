Inter, la voce indiscreta: "Ecco la formazione con Conte in panchina"

29 marzo 2023 a

Il ritorno di Antonio Conte in panchina con l'Inter comincia a diventare un tormentone. Dopo l'addio al Tottenham le voci sulla possibile prossima destinazione dell'allenatore nerazzurro si fanno sempre più insistenti. Simone Inzaghi si giocherà il tutto per tutto con un piazzamento in Champions e con un eventuale approdo in semifinale di Champions. Ma se le cose dovessero andare nel verso storto allora potrebbe cambiare tutto e la pista che porta a Conte si riaprirebbe.

E così cominciano già a girare i nomi della formazione ideale dell'Inter con Conte in panchina. A rivelarli è addirittura la Gazzetta dello Sport che propone uno schema col 3-5-2 per la prossima stagione con i nomi che Conte vorrebbe in campo. In posta c'è Onana reduce da una buona stagione, poi la difesa a tre con De Vrij, Smalling e Bastoni.



"Ecco dove andrà Antonio Conte": un terremoto in Serie A?

A centrocampo la diga a cinque con Barella, Darmian, Calhanoglu, Di Marco e un quinto ancora da trovare. Poi l'attacco, il reparto nevralgico che dovrebbe assicurare una caterva di gol all'Inter con Lukaku e Il "Toro" Lautaro Martinez. Insomma fantamercato e fantapanchine. Ma si sa il calcio è davvero imprevedibile...