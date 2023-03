Milan, Pioli scatenato: "Il Napoli? Non è imbattibile. E noi..."

30 marzo 2023 a

a

a

"Per tutti è difficile rivincere. L'anno scorso abbiamo vinto con una squadra giovane e un progetto di cui siamo orgogliosi. Quest'annata ci darà la possibilità di capire grandi cose e migliorare nel futuro”. Dice così Stefano Pioli, a margine della presentazione del Torneo ‘Amici dei Bambini’. Il tecnico dei rossoneri ha parlato di questa stagione particolare della sua squadra, che si presenta con lo scudetto sul petto, ma che è solo quarto in classifica e sogna di arrivare in finale di Champions a Istanbul. È grande l’attesa quindi per l’arrivo ai quarti, dove ad attendere il Milan c’è il Napoli. "Per tutti è difficile rivincere — ha detto — L'anno scorso abbiamo vinto con una squadra giovane e un progetto di cui siamo orgogliosi. Quest'annata ci darà la possibilità di capire grandi cose e migliorare nel futuro”.

"Gira voce che...": l'incontro che fa esplodere il Milan, cosa sa Criscitiello

Pioli: “Napoli? Loro molto forti, ma in Champions sfida diversa”

Nelle ultime undici giornate, i rossoneri hanno ampiamente la possibilità di conquistare per il terzo anno di fila il posto in Champions, in fondo il divario con Inter e Lazio è minimo, con la Roma dietro di un punto e la Juve di sette. Ma per il Milan c'è anche questa di Champions League. Nei quarti c'è un derby tutto italiano con il Napoli, che pare favorito, ma che per Pioli non è imbattibile: "La partita di campionato è un'altra cosa, mentre in Champions saranno due grandi sfide — ha aggiunto Pioli — Loro sono una squadra molto forte, ma la coppa è diversa. Avremo grandi stimoli per fare bene. Onestamente era difficile pensare il Napoli che potesse fare questo calcio dopo la rivoluzione estiva. Hanno invece tutte le caratteristiche della grande squadra, ma nessuno è imbattibile. Dico che preferivo una straniera, anche perché il Napoli è fortissimo, ma ce la vogliamo giocare".