Milan, la bomba di Criscitiello: "Incontro segreto", chi va via

28 marzo 2023 a

a

a

Michele Criscitiello non usa giri di parole e su Sportitalia.com spiega quali sono gli scenari in casa Milan. A quanto pare la stuazione sarebbe abbastanza turbolenta con un presunto incontro tra Fredric Massara e i dirigenti della Juventus per un passaggio in bianconero da parte del dirigente rossonero a fine stagione. Una circostanza che avrebbe irritato e non poco proprio Cardinale, numero uno del club rossonero: "Pare che ci sia stato un incontro tra Massara e la Juventus, che cerca un nuovo Ds. E Massara del Milan è il primissimo nome sulla lista bianconera, visto anche il suo ottimo rapporto con Allegri", spiega Criscitiello.

L'incontro sarebbe avvenuto a Torino e avrebbe mandato su tutte le furie proprio Cardinale. Del resto il Milan in questo momento ha un obiettivo chiaro: raggiungere il quarto posto in campionato per ottenere il pass per la prossima Champions League.

"Per Pioli è finita, chi arriva al suo posto": Milan, bomba di Walter Sabatini

All'orizzonte c'è poi il quarto di finale con il Napoli che sarà il vero banco di prova per i rossoneri che devono superare il turno per salvare la stagione ma anche per blindare la panchina di Stefano Pioli. Insomma in casa Milan la tensione sarebbe alle stelle...