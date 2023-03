Milan, Luis Enrique al posto di Pioli? No, il nome clamoroso

24 marzo 2023 a

I quarti di finale di Champions con il Napoli saranno decisivi per il futuro del Milan e soprattutto per il futuro di Stefano Pioli. La stagione rossonera è stata accompagnata da alti e bassi e di fatto a questo punto i rossoneri si giocano tutto proprio nella massima competizione europea. Ma da qualche tempo girano voci su un possibile cambio della guardia in panchina con Pioli sempre più a rischio. La squadra infatti non è riuscita a ripetere il miracolo della scorsa stagione e ora deve fare i conti con una corsa a un piazzamento Champions in campionato che si fa sempre più difficile.

Nei giorni scorsi si è fatta strada l'ipotesi Luis Enrique, ex ct della Spagna, ma soprattutto ex allenatore del Barcellona con cui ha messo le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Ma secondo il Messaggero ci sarebbe un altro nome sulla lista di Cardinale ed è quello di Maurizio Sarri capace di posizionarsi al secondo posto con la sua Lazio.





A quanto pare da tempo il Milan segue le mosse di Sarri e nei piani alti rossoneri, sempre secondo quanto riporta il Messaggero, l'ipotesi di far approdare il tecnico a Milanello si fa sempre più realistica. Insomma, Pioli è appeso a un filo. Deve arrivare almeno quarto in campionato e passare il turno col Napoli.