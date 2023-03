Osimhen infortunato, psicodramma-Napoli: fuori anche in Champions?

31 marzo 2023 a

a

a

La peggiore tegola sul Napoli di Luciano Spalletti: Victor Osimhen costretto a fermarsi. Il centravanti ha infatti subito una lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Certo il forfait contro il Milan, domenica sera, e contro il Lecce. Ma è a rischio anche la Champions League, andata e ritorno sempre contro il Milan, i prossimi 12 e 18 aprile.

La notizia viene data dal club partenopeo con una nota stampa: "Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana".

Dopo questa parata miracolosa... Mike Maignan, perché ora cambia tutto

Come detto, il recupero per il 12 aprile non appare affatto scontato: Osimhen è a rischio anche per la partita, ad ora, più importante della stagione del Napoli. Per certo, gli sforzi per esserci ai quarti di Champions League saranno totali, ma resta da capire se saranno sufficienti: gli infortuni muscolari, infatti, sono tra i più rognosi per i tempi di recupero.

E a Napoli, in parallelo, i tifosi più scaramantici hanno subito pensato al caso della maschera portafortuna smarrita dal centravanti, quella maschera che porta sul volto dal giorno dell'infortunio subito per uno scontro con l'interista Skriniar: era il novembre 2021 e Osimhen si ruppe zigomo e orbita. E di quella maschera, che oggi potrebbe non indossare, il nigeriano non ha più fatto a meno, definendola il suo portafortuna. E appena smarrita, ecco la cattiva notizia dell'infortunio...