Leclerc piomba su Carlos Sainz, caos-Ferrari: ecco il video

Nervi tesi ai box Ferrari, dove Charles Leclerc non ha affatto gradito come sono andate le qualifiche. Il pilota monegasco si è sfogato a caldo in un team radio che lascia poco spazio all’immaginazione, dopodiché si è avvicinato a Carlos Sainz per cercare un chiarimento prima ancora del briefing con tutta la squadra. Le telecamere di Canal Plus, emittente francese, hanno ripreso la chiacchierata.

Pur non essendoci l’audio, il volto e i gesti di Sainz parlano chiaro: il pilota spagnolo non si aspettava la domanda sulla scia e prova a spiegarsi con il compagno di scuderia. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, ma resta il fatto che Leclerc è deluso e arrabbiato per il settimo posto: pur sapendo di non poter competere con le Red Bull e probabilmente neanche con le due Mercedes, arrivate vicinissime a Verstappen, il monegasco si aspettava di partire in una posizione migliore.

Pole-Verstappen, esplode la Ferrari: auto-sabotaggio, alta tensione Sainz-Leclerc

“Una Q3 di me*** - aveva tuonato nel team radio con il suo ingegnere Xavi Marcos - senza giri di preparazione e la pioggia non è arrivata. Un grande ringraziamento a Carlos per la scia, ho preso un po’ di velocità ed è sempre bello”. Leclerc ha poi parlato nell’intervista post-qualifiche: “Era chiaro che dovessi spingere in quel giro, ma Carlos era davanti a me nel primo settore e stava preparando le sue gomme: è un peccato, ma non voglio dire che avremmo fatto necessariamente meglio”.