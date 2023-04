Bologna demolisce Udinese, un roboante 3-0: Posch, Moro e Barrow a valanga

02 aprile 2023 a

Un Bologna scatenato supera l'Udinese per 3-0, nell'anticipo di mezzogiorno della 28esima giornata di Serie A. Un risultato che consente alla squadra di Thiago Motta di scavalcare in classifica proprio i friulani di Andrea Sottil e agganciare di nuovo la Fiorentina all'ottavo posto con 40 punti. Sinfonia rossoblù al Dall'Ara: Bologna in vantaggio dopo appena 3' con Posch che fulmina il portiere dell'Udinese con un bolide da 30 metri sotto la traversa.

Il raddoppio dei padroni di casa al 12', firmato da Moro con un preciso destro rasoterra sul primo palo su assist di Barrow. Proprio il talentuoso attaccante ex Atalanta è l'autore del 3-0 al 49', con una facile conclusione da centro area su assist di tacco di Moro. Di fatto scambio di favori tra i due rossoblù. Torna quindi alla vittoria il Bologna dopo due pareggi consecutivi, mentre l'Udinese vede interrotta la serie positiva di due successi di fila e scivola al decimo posto in classifica.