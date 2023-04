Max Verstappen "graziato" ancora? La foto che scatena il sospetto

03 aprile 2023 a

Tre gare nella gara. Tre ripartenze dopo bandiera rossa. Così è andato il GP di Melbourne. Ma in tanti si sono chiesti se Max Verstappen si fosse posizionato correttamente sulla sua piazzola. Le immagini sembrano mostrare la sua Red Bull fuori dallo spazio da cui non deve obbligatoriamente uscire in partenza. Una vicenda che è parsa riproporre quanto accaduto a Ocon in Bahrain e Alonso a Jeddah, con la successiva penalità di cinque secondi irrogata a entrambi i piloti (in quel caso scontata in gara). Ma la posizione dell’olandese è corretta, per questo non c’è stata nessuna sanzione.

Cosa dice l’articolo 48 del regolamento

Alla lettera C dell'articolo 48 comma 1 del regolamento sportivo della Fia si legge infatti che "qualsiasi parte della zona di contatto delle gomme anteriori al di fuori delle linee (anteriori e laterali) al momento del segnale di partenza" sarà motivo di penalità per un pilota. Da quello che si può vedere (anche se dalle immagini non è dato sapere se la vettura è ferma), la Red Bull di Verstappen – per quanto molto sporgente dalla sua piazzola in griglia – sembra avere la zona di contatto dei suoi pneumatici anteriori completamente sulla linea. Per questo non c’è stata nessuna sanzione.