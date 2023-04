Simone Inzaghi, "quanto tempo gli resta": l'Inter sta per esplodere

04 aprile 2023 a

a

a

Un mese di tempo per salvare la panchina. È la situazione scomoda in cui si trova Simone Inzaghi, che per la verità è stato in bilico in più occasioni nel corso di questa stagione, caratterizzata da 10 sconfitte in 28 giornate di campionato: l’Inter non perdeva così tante partite con un singolo allenatore addirittura dal 1955. Ad Appiano si è svolto l’ennesimo colloquio tra la dirigenza e Inzaghi, che finora si è sempre salvato.

La Fiorentina espugna San Siro: Bonaventura gela l'Inter nel secondo tempo

Adesso però il tecnico è a un bivio e già la sfida in Coppa Italia di martedì contro la Juventus sarà significativa: dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, perdere anche in semifinale sarebbe un colpo durissimo, dato che farebbe svanire uno degli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Quest’ultimi sono in grande affanno in campionato, dove sono a -5 dalla Lazio, hanno subito il sorpasso del Milan e sono stati agganciati al quarto porto dalla Roma. La qualificazione alla Champions non può essere fallita, perché metterebbe ancor più in difficoltà la società, che ha assoluto bisogno dei 40 milioni derivanti dal quarto posto.

Serie A, allarme-contratti: Bastoni spaventa l'Inter. Tutti i nomi in gioco

Il “bonus” per Inzaghi potrebbe essere la Champions, dove l’Inter si giocherà l’accesso alla semifinale contro un avversario forte ma comunque alla portata, quale è il Benfica. Se a fine aprile i nerazzurri dovessero trovarsi fuori dalla Coppa Italia e dalla Champions allora Inzaghi rischierebbe seriamente di essere silurato prima della fine della stagione.