Inter, bomba prima della Juve: "Chi arriva in panchina"

L'Inter naviga in acque tempestose. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, Simone Inzaghi è sempre più in bilico per la prossima stagione. Solo un approdo in semifinale e un piazzamento Champions in campionato e la vittoria della Coppa Italia potrebbero salvare la stagione dell'allenatore nerazzurro. Ma secondo alcune indiscrezioni riportate da Tuttosport la macchina dirigenziale nerazzurra si sarebbe messa già in moto per dare una svolta già dalla prossima stagione.

E a quanto pare il nome in cima al taccuino dei dirigenti dell'Inter è quello di Roberto De Zerbi che sarebbe preferito anche ad Antonio Conte ormai svincolato dal Tottenham. La cornetta sarebbe stata alzata e una telefonata sarebbe arrivata al Brighton, l'attuale squadra allenata da De Zerbi: "C'è già stato un contatto ed è stato preallertato un intermediario per provare ad abbassare la clausola di rescissione col Brighton (13 milioni)", scrive il quotidiano torinese.

"Quanto tempo gli resta": rumors su Simone Inzaghi, l'Inter sta per esplodere

Insomma ancora non siamo davanti a una totale mozione di sfiducia su Inzaghi, ma di certo qualcosa si muove. Un tonfo col Benfica in Champions potrebbe rappresentare il capolinea dell'esperienza di Inzaghi all'Inter. Intanto questa sera i nerazzurri saranno impegnati in una delicatissima semifinale di Coppa Italia con la Juve. Una partita decisiva per il futuro di Simone Inzaghi.