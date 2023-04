Juve, il feroce attacco di Paolo Bonolis: "No, l'arbitro"

04 aprile 2023 a

Da vero tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis non si tira mai indietro quando c’è da tirare bordate agli acerrimi rivali della Juventus. Alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia, il conduttore di Mediaset ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha riservato diverse frecciate ai bianconeri. “Kostic è il pericolo numero uno? No, è l’arbitro”, ha ironizzato Bonolis.

Al di là del tifo, ha anche speso qualche buona parola sulla Juve: “Mi piacciono Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. La Juve è più abbordabile del Benfica, spero in un piccolo miracolo di orgoglio”. Il conduttore ha preso le difese di Simone Inzaghi, che molti tifosi vorrebbero vedere esonerato a causa dei cattivi risultati, specialmente in campionato, dell’ultimo periodo: “Leggo tante critiche all’Inter, ma a parte il Bologna, tutte le altre partite le ha dominate, ha avuto un sacco di occasioni ma la palla non è entrata”.

Quindi per ora Bonolis non se la sente di condannare Inzaghi: “Non so se ci siano acredini nello spogliatoio, ma a dieci giornate dalla fine, in un campionato interrotto dal Mondiale, non penso che sia la cosa migliore cacciare l’allenatore. Chiaro, il tifoso non è contento, ma secondo me è più importante pensare di ricostruire partendo dai giovani, senza essere ghiotti di vittorie istantanee".