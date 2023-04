Juve-Inter, semifinale di fuoco: 1-1 in Coppa Italia, finale con 3 espulsi

04 aprile 2023 a

a

a

Finale a nervi tesissimi in Juventus-Inter: la semifinale di andata di Coppa Italia finisce 1-1, con due gol e tre espulsioni negli ultimi 15 minuti. Allo Stadium nel primo tempo parte meglio la Juve che sfiora il vantaggio con Di Maria: gran parata di Handanovic. L'Inter risponde con una punizione di Dimarco parata da Perin ma il portiere della Juve si esalta su conclusione di Brozovic. Nella ripresa, l'Inter fa la partita e attacca, Mkhitaryan va vicino al vantaggio ma manda di un soffio a lato, quindi il colombiano Cuadrado riceve un buon pallone sul secondo palo e in diagonale batte Handanovic. Sembra fatta per gli uomini di Allegri, ma in un finale convulso Bremer commette fallo di mano in area: calcio di rigore che Lukaku, entrato nella ripresa, trasforma per l'1-1 al 94'. Esultanza esagerata per il belga che, già ammonito, riceve il secondo giallo e viene espulso. Al fischio finale si accende un parapiglia in campo, a farne le spese sono Handanovic e Cuadrado, anche loro espulsi. Nel tunnel squadre ancora a contatto. L'1-1 dello Stadium lascia tutto aperto in vista del ritorno a San Siro del prossimo 26 aprile.