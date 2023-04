Leo Messi, offerta mostruosa: "400 mln l'anno", chi lo vuole ad ogni costo

05 aprile 2023 a

E se la rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fosse destinata a scrivere un nuovo, nonché ultimo capitolo in Arabia Saudita? In Argentina tutti i media stanno commentando l’indiscrezione della presunta offerta mostruosa che l’Al Hilal avrebbe fatto recapitare a Messi: 400 milioni all’anno per disputare due stagioni in Arabia Saudita. Una cifra da capogiro, che spingerebbe chiunque a valutare un trasferimento.

Non è però da escludere che Messi possa optare per una scelta più di cuore, magari tornando per un’ultima corsa al Barcellona o addirittura in Argentina. Più defilata la pista che porta negli Stati Uniti, dove su tutti c’è l’Inter Miami ad aver manifestato interesse per portare il fuoriclasse argentino in Mls. La proposta saudita è ovviamente la più allettante dal punto di vista economico e non solo, con Messi che sarebbe inserito in un contesto calcistico non molto impegnativo e che gli consentirebbe di fare da testimonial per il turismo.

Ruolo ricoperto anche da Cristiano Ronaldo, che ha scelto di firmare un accordo da Paperone con l’Al Nassr qualche mese fa. Secondo i giornali argentini Messi ha tanti pensieri in testa: partendo dal presupposto che non rinnoverà con il Psg, il livello mostrato nell’ultimo anno - con tanto di vittoria del Mondiale - gli consentirebbe di giocare ancora la Champions League da protagonista, quindi non sono da escludere almeno altri 12 mesi in Europa, prima di tentare magari un’avventura saudita o americana.