Lapo Elkann sbrocca dopo 48 ore di silenzio: un grosso caso in Ferrari

Da sempre tifoso accanito della Ferrari, Lapo Elkann ha ora perso la pazienza per un inizio della rossa da dimenticare. Gli zero di Charles Leclerc a Sakhir e in Australia, la penalità nel finale di Melbourne che ha proiettato Carlos Sainz al 12° posto. La SF-23 che non rende come i tifosi e gli ingegneri a Maranello si aspettavano, per dare la caccia alla Red Bull di Max Verstappen. Poche le parole presenti nel tweet pubblicato all'improvviso 48 ore dopo la gara di Melbourne da Lapo, ma il suo messaggio è chiarissimo e non lascia spazio ad interpretazioni: "Ferrari è ora di svegliarsi!!!" ha tuonato difatti il fratello di John, proprio il presidente della Casa emiliana.

Elkann e il suo pensiero: Ferrari, la pazienza ha un limite

Un evidente tentativo di suonare la carica all'interno della squadra di Maranello, di dare cioè uno scossone per spronare tutti a dare una immediata svolta a questa stagione che, nonostante le alte aspettative, è cominciata malissimo. Un messaggio che non può lasciare indifferente nessuno all'interno della Ferrari. L'aut aut di Lapo Elkann, che pur non avendo alcun ruolo ufficiale all'interno della Casa del Cavallino Rampante ha comunque un peso specifico non indifferente, è infatti rivolto a tutti gli uomini della scuderia.

Elkann, l’anno scorso critiche a Binotto e Rueda poi sollevati

Il messaggio di Elkann è chiaro e lo si può sintetizzare così: ingegneri, meccanici, muretto, team principal e piloti, siete sotto esame e non è più tempo di fare errori, dato che la pazienza ha un limite. Lo scorso anno infatti il rampollo della famiglia Agnelli sbottò pesantemente solo in un'occasione con un messaggio allora velatamente rivolto all'ex team principal Mattia Binotto e all'ex capo delle strategie Inaki Rueda. Ed entrambi poi sono stati sollevati dai loro ruoli al termine della stagione.