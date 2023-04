Inter, salta Inzaghi? Il big pronto a sostituirlo: "Piace molto"

07 aprile 2023 a

Roberto de Zerbi no, ma i tifosi dell’Inter sperano che l’anno prossimo, sulla panchina nerazzurra, ci sia un nome volto. La speranza di tanti è che Simone Inzaghi lasci, nonostante una squadra ancora in ballo in Champions e Coppa Italia, ma che deve lottare per entrare in Champions. Se il tecnico ex Sassuolo, secondo Tuttosport, ha più difficoltà a voler lasciare il Brighton, nella lista il nome è quello di Vincenzo Italiano. L'attuale tecnico della Fiorentina non dispiace per niente, anche per i risultati conquistati con i Viola finora (una finale di Coppa Italia quasi in arrivo). Se ci sarà la possibilità, Marotta vorrebbe portare lui a Milano. Poi segue Thiago Motta, che piace tantissimo. Impossibile Sarri, che resterà alla Lazio.

Inzaghi, manca la personalità. E spunta Allegri…

Un altro nome e vecchia conoscenza di Marotta è Max Allegri, vicinissimo a diventare tecnico dell’Inter due estati fa, prima di scegliere di nuovo la Juve. Così dice ancora Tuttosport. Si tratta di un nome grosso, ingombrante e costoso, ma che vale la pena comunque tenere d'occhio. La ragione è semplicissima: l'Inter sa bene di aver bisogno di una svolta sotto il punto di vista del gioco ma ancor di più sotto quello delle ambizioni. Inzaghi a tratti, ha fatto giocare all'Inter un grande calcio ma spesso è mancato di personalità. Diversi calciatori sono apparsi troppo liberi di non seguire le indicazioni, di sbracciarsi in campo o di fare disastri organizzativi (vedi la querelle Lukaku-Lautaro su quel rigore famoso). Difficile il ritorno di Antonio Conte e anche quello di José Mourinho, che guarda alla Seleçao brasiliana o alla panchina della sua Nazionale. Ma su Allegri mai dire mai…