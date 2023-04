Milan-Napoli, la profezia esplosiva: "Facile! Vi dico il risultato finale". E ora...

07 aprile 2023 a

a

a

Antonio Cassano lo sa bene. Lo scontro in Champions tra Milan e Napoli è tutta un'altra storia rispetto alla gara di campionato vinta per 4-0 dai rossoneri al Maradona. Nel match di coppa si decide una fetta importantissima della stagione di Pioli, mentre Spalletti potrebbe mettere la ciliegina sulla torta. Insomma uno scontro epico che avrà ripercussioni anche sul campionato in corso. Ma Cassano ha le idee chiare e si lancia in una profezia piuttosto dura nei confronti del Milan in vista dell'attesissimo quarto di finale: "In Champions saranno due partite tremende per il Milan. Il Napoli sarà avvantaggiato perché avvelenato...".

Non finisce qui. Poi Cassano alaza il tiro sulla sua "previsione" e mette letteralmente al tappeto il Milan: "La formazione di Spalletti darà minimo due goal di scarto fra andata e ritorno al Milan in Champions facile!".

"Gliel'hanno fatta vincere". Napoli-Milan, tutta una farsa? Fabio Caressa, accusa-choc

Insomma di certo le parole di Cassano non faranno piacere ai tifosi rossoneri che puntano tutto su questo quarto di finale di Champions per risollevare una stagione altalenante e che potrebbe avere una sterzata decisiva col passaggio del turno di Coppa Campioni. Bisognerà attendere solo qualche giorno per capire quale possa essere lo scenario per il Milan. E per sapere se Cassano avrà avuto ragione...