Milan, Pioli sbotta e attacca: "Forse coi titolarissimi...", chi massacra

Stefano Pioli non si nasconde. La frenata in casa del Milan con l'Empoli mette in ombra un po' l'ottima prestazione della squadra a Napoli sette giorni fa. Ma il tecnico che guarda ai quarti di finale di Champions con il Napoli, a fine gara ha voluto rispondere, in modo piccato a chi gli ha contestato un eccessivo ricambio nella formazione in vista degli impegni di Champions: "Forse ci si dimentica troppo presto che con quelli che voi chiamate i titolarissimi, abbiamo pareggiato in casa con la Salernitana. Nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, come quella che Rebic si era creato".

E ancora: "Oggi ho rivisto la squadra che a me piace: determinata, con forza ed energia per tutta la gara, contro una squadra che generalmente palleggia molto bene, ma che oggi non ha mai superato la metà campo". Infine ha aggiunto: "Quest'anno abbiamo perso qualche punto prima e dopo la Champions, ma tolto il Napoli,il Bayern Monaco e il Benfica, nessuno in Europa è riuscito a fare bene sia in campionato che nelle coppe europee".

Insomma Pioli serra i ranghi in vista della doppia sfida tra Napoli e Milan, un passaggio decisivo per la stagione rossonera, ma anche per il futuro del tecnico che deve portare a casa un piazzamento Champions in campionato indispensabile per le casse rossonere.