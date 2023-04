Juventus, la frase di Fagioli dopo il disastro: tensione in panchina

09 aprile 2023 a

a

a

Fagioli deve fare i conti con una serata storta. Il suo errore è costato la sconfitta alla Juventus che in questo momento, attendendo il verdetto sulla penalizzazione, deve ridimensionare le sue ambizioni per un posto in Champions. L'errore di Fagioli che avuto tra i piedi la palla per il 2-2 che avrebbe mantenuto intatte le possibilità della Juve per una corsa per un piazzamento in Europa pesa come un macigno, soprattutto dopo il triplice fischio dell'arbitro. E di fatto il giocatore quando è stato sostituito ha avuto un duro sfogo con i compagni di squdara: "L'ho presa male", ha affermato Fagioli evidenziando il suo errore.

A consolarlo è stato Pinsoglio. Ma di certo questo suo errore avrà conseguenze inevitabili sul percorso della Juventus. A poche giornate dalla fine della stagione si rischia di buttare in aria la rincorsa delle ultime partite che, penalizzazione permettendo, potrebbe proiettare la Juve tra le prime quattro in classifica.

"Siete vergognosi": esplode l'ira di Locatelli, parole pesantissime

E questo vorrebbe dire Champions per la prossima stagione. Ma il passo falso con la Lazio ha cambiato sostanzialmente gli equilibri in classifica e ora i bianconeri non potranno più sbagliare. L'alternativa resta la vittoria della Europa league. Ma anche lì la strada è dura e piena di insidie...