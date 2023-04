Lazio, il video che zittisce la Juve: "Il giorno dopo se ne dicono tante, noi..."

09 aprile 2023 a

"Il giorno dopo se ne dicono tante, noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua". Così la Lazio, rispondendo su Twitter alle polemiche seguite al match di sabato vinto contro la Juventus e in particolare alle accuse all'arbitro per il gol dell'1-0 convalidato a Milinkovic-Savic dopo un contatto con Alex Sandro. Il profilo social dei biancocelesti così elenca in un filmato tutti gli episodi in cui invece sono stati i giocatori bianconeri a colpire duro.

Tutto è accaduto al 38’ del primo tempo, quando la Lazio è passata in vantaggio con la rete di Milinkovic-Savic che, però, ha portato con sé tantissime proteste da parte degli sfidanti. I bianconeri, infatti, hanno lamentato una spinta iniziale del centrocampista serbo ai danni di Alex Sandro, il quale non è riuscito ad impattare la sfera di testa.

"Il mio contatto su Alex Sandro in occasione dell'1-0? C'era poca intensità, ho detto subito all'arbitro che ho appoggiato la mano ma non c'è stata una spinta enorme rispetto a come si è buttato lui. Se il Var ha detto che non è fallo si può chiudere qui il discorso - ha detto il centrocampista della Lazio ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sulla Juventus -. Il rinnovo? Mi concentro sul campo, vediamo a fine stagione. L'obiettivo è di entrare tra le prime quattro, ora siamo a buon punto. Cercheremo di rimanere là, poi si vedrà".