Milan-Napoli, disastro mai visto prima: "Goool!!!", il video virale

Su Telecapri è andato in onda qualcosa di incredibile. Durante la trasmissione "Onda stadio" si segue con un certo trasporto emotivo Milan-Napoli. In studio conduttore e ospiti commentano il match, mentre l'inviato da San Siro segue la partita fuori dallo stadio, tra i camion che vendono i classici panini con le salamelle. Mentre il primo tempo entra nel suo ultimo scorcio, ecco che su un ribaltamento di fronte il Milan insacca il gol dell'1-0 che ha deciso i quarti d'andata di Champions.

Ma in studio si lasciano andare a una esultanza e dei commenti che ingannano l'inviato che dopo aver sentito il boato di San Siro e aver pensato a un gol del Napoli esulta in modo sguaiato. Poi sistema l'auricolare e arriva la notizia amara: "Ha segnato il Milan, non il Napoli".

E così il suo volto si trasforma in marmo: "Ho sentito il boato, Napoli in attacco, pensavo avesse segnato la squadra partenopea". E invece è accaduto esattamente l'opposto. Il video è dventato virale sui social. Ora al povero inviato non resta che sperare nel ritorno. Ma questa volta senza prendere granchi...