Allegri e Paredes, furia a bordo campo: Juve-Sporting, è il caos

Il problema all’altezza del cuore per Wojciech Szczęsny, la super parata del sostituto Mattia Perin nel finale di partita e il gol di Gatti. La Juventus passa contro lo Sporting in Europa League e vola a Lisbona, per il match di ritorno, con il vantaggio dell’1-0. Nel finale della partita dello Stadium, però, sono stati registrati attimi di tensione. All'83' Massimiliano Allegri è stato protagonista di una furiosa reazione nei confronti di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, richiamato dal tecnico bianconero per sostituire , era in panchina senza maglia ufficiale, e prima di fare il suo ingresso in campo è stato costretto a rientrare negli spogliatoi per procurarsela.

Allegri: “MI aveva chiesto cambio Locatelli, ma Paredes…”

La veemente reazione di Allegri è stata ripresa dalle telecamere. Poi, al termine della partita, il tecnico bianconero ha spiegato cosa è accaduto in quei secondi confusi: "Mi aveva chiesto il cambio Locatelli — dice — In quel momento Paredes aveva dato via la maglia perché pensava di non entrare più. Si è fermata la gara ma è stato anche un bene".

Szczęsny, solo una improvvisa tachicardia

Intanto dopo l’uscita anticipata al 43’, Szczęsny ha tranquillizzato tutti i tifosi bianconeri: "Tutto ok, sto bene e i controlli medici hanno detto che è tutto a posto”, ha raccontato il polacco. "Mi sono spaventato, questo è certo. Ho avuto ansia, una cosa così non mi era mai successa". Poi ha chiuso con una battuta: "In realtà avevo visto Perin in grande forma e volevo che giocasse lui, le parate fatte nel finale mi hanno dato ragione”. Probabilmente si è trattato di una improvvisa tachicardia (palpitazioni) che ha determinato — come poi spiegato dallo stesso Szczesny — la successiva reazione di panico. Nelle prossime ore verranno probabilmente effettuati nuovi e più approfonditi accertamenti. Ma il grande spavento è fortunatamente alle spalle.