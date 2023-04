Juve, Sporting ko. Ma lacrime choc per Szczesny: "Malore"

13 aprile 2023 a

La Juventus supera lo Sporting Lisbona nei quarti di finale di Europa League grazie a un gol di Gatti. Un 1-0 con i portoghesi che lascia però aperto il discorso qualificazione per il ritorno. Ma di fatto la serata della Juve è stata segnata da un episodio che ha riguardato il portiere Szczesny. Sul finire del primo tempo, l'estremo difensore della Juventus ha chiesto il cambio.

Prima un dolore al petto, poi il gioco che si ferma. Momenti di tensione e di ansia per il portire bianconero classe 1990 che è uno dei pilastri inamovibili della squadra di Allegri. Dopo qualche istante la decisione di lasciare il campo tra le lacrime. Un lungo applauso dello Stadium ha accompagnato l'uscita di Szczesny che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Al suo posto tra i pali è andato Perin. Il presunto malore di Szczesny dovrà essere valutato dai medici della Juventus. Ulteriori accertamenti seguiranno per definire meglio la natura di questo problema che lascerà il portiere della Juve lontano dai pali si spera per poco tempo. Ma di fatto a giudicare dalla sua reazione da quelle lacrime che hanno colpito e non poco i tifosi ma anche tutti i giocatori presenti in campo, all'orizzonte potrebbe esserci un problema serio.