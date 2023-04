Bologna-Milan, la scelta estrema di Stefano Pioli: rossoneri spiazzati

14 aprile 2023 a

Dieci diversi titolari diversi rispetto all’andata di Champions con il Napoli. Il Milan non vuole scherzi per il ritorno di martedì del Maradona. Così riporta La Gazzetta dello Sport. L’unico confermato è Mike Maignan, che resterà in porta. In attacco, dentro tutti i giocatori più discussi e meno utilizzati recentemente.

Charles De Ketelaere tornerà titolare dopo oltre 40 giorni: l’ultima volta, il 4 marzo a Firenze contro la Fiorentina, andò decisamente male, con sconfitta e CDK sostituito a sette minuti dalla fine. Con lui ci saranno Ante Rebic e Divock Origi, molto negativi dall’inizio contro l’Empoli venerdì scorso. A completare il quartetto offensivo, Alexis Saelemaekers a destra: è in forma, a Napoli in campionato ha segnato, al momento per Pioli è il primo cambio.

Difesa inedita, torna titolare Ballo-Touré

Per il centrocampo Pioli pensa a Pobega (sicuramente in campo dal 1’ come contro l’Empoli) e a Vranckx a metà campo, a Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré in difesa. Decisione definitiva nelle prossime 24 ore ma l’idea è netta. La scelta è facile da spiegare: la partita di Napoli è troppo importante, così sentita da diventare una priorità assoluta. Non stupiscono i cambi — la panchina di over 30 come Kjaer e Giroud non era in discussione — ma la quantità di avvicendamenti: Pioli è pronto ad andare oltre e a dare un turno di riposo a tutti i suoi titolari. In giornata si capirà se qualcuno resterà a Milanello o se tutti viaggeranno per Bologna, dove il Milan giocherà domani alle 15.