Julia Ituma, la madre e il giallo del telefono: "Hanno cancellato tutto"

Elizabeth, la mamma di Julia Ituma è disperata: "Se aveva dei problemi, io purtroppo non me ne sono mai accorta", dice a La Repubblica mentre fotografa l'esterno dell'hotel dove è avvenuta la tragedia. "Non mi sono mai accorta assolutamente di niente, lei non parlava di sé se non in termini positivi. E ora io sono piena di sensi di colpa". Non si dà pace: "Io non ho capito niente di lei, ma lei doveva dirmi cosa le succedeva, così ci dava un’immagine di serenità, come a Pasqua, quando mi ha chiesto un pranzo 'come dio comanda'. L’agnello, l’uovo di cioccolato…".

L'ultimo drammatico messaggio di Julia nella chat di squadra: cresce il mistero

È inconsolabile e si sente impotente perché il telefono di Julia che le è stato restituito dagli inquirenti turchi era vuoto. Un quotidiano locale scrive che la ragazza avrebbe mandato un "addio" o un "arrivederci" sulla chat delle compagne di squadra ma di questo non c'è traccia: "Io l’ho visto, ma era completamente vuoto", si sfoga Elizabeth. "L’ho acceso, ma dentro non c’era più niente. Cancellati gli sms, la rubrica, e i messaggi WhatsApp. Anzi, sparita anche la app di WhatsApp". Forse, ragiona, "gli inquirenti hanno copiato il contenuto per capire con chi ha parlato e chattato prima di morire. Ma voglio saperlo anche io, ne ho il diritto. Invece mi ritrovo un telefono vuoto".

Intanto la società Igor Gorgonzola Novara ha smentito l’esistenza di quel messaggio di addio. Notizia "assolutamente falsa". Come non sarebbe vera la conversazione con un amico con cui Julia avrebbe litigato e che poi avrebbe mandato messaggi di allarme alle sue compagne di squadra.

"Mi sembra impossibile": Julia Ituma, l'agghiacciante sospetto della madre

Da parte sua la polizia scientifica ha ispezionato la camera di Julia e di Lucia Varela. "La finestra è stata trovata chiusa, così mi hanno detto", afferma Elizabeth. Quindi Julia sarebbe uscita sullo strettissimo ballatoio, si sarebbe chiusa alle spalle la finestra e scavalcata la ringhiera si sarebbe lanciata nel vuoto. Per questo la compagna non si sarebbe accorta di nulla. Se così fosse andata davvero non ci saranno dubbi sul suicidio.