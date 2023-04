Ferrari, Lapo Elkann massacra il fratello John: "Lo so, purtroppo"

15 aprile 2023 a

Torna a cannoneggiare, Lapo Elkann. E torna a cannoneggiare contro la Ferrari dopo questo disastroso avvio di stagione in Formula 1. Certo, non il primo attacco alla rossa. Ma in questo caso i toni di Lapo sono ancor più duri rispetto a quelli del recente passato. E nel mirino sembra esserci niente meno che il fratello, John Elkann, presidente del Cavallino.

Sui social, il rampollo Agnelli ha tuonato: "La Ferrari ha bisogno di serietà e una squadra vincente nei box e fuori. È ora di darci una svegliata, basta con politica e giochini, così non si vincerà mai!". Insomma, nessun giro di parole.

Ma a stretto giro Lapo Elkann picchia ancor più duro. Lo fa rispondendo a un commento di un follower che fa notare, come a suo parere, i problemi della Ferrari siano dovuti anche all'assenza de facto di un presidente. Scriveva il follower: "Lapo la verità è che agli occhi di noi tifosi, la presidenza è assente non ho mai letto un comunicato, una lettera un qualcosa dal presidente o da altri delegati. La Ferrari ha bisogno di persone con passione come te e tante altre persone come te". Laconica la risposta di Lapo Elkann: "Lo so purtroppo". E il riferimento a John Elkann appare molto più che una possibilità...