Lele Adani sbotta in diretta contro il commentatore Sky: "Tranquillo, fratello..."

Altro "raptus" di Lele Adani, uno a cui spesso salta la mosca al naso. Il tutto mentre ascoltava la telecronaca del match tra il Brighton di Roberto De Zerbi e il Chelsea, una clamorosa vittoria per la squadra del mister italiano che è passata per 2-1 a Stamford Bridge grazie a un gol di Enciso nelle battute finali del match, recuperando lo svantaggio iniziale.

A commentare la partita su Sky era Nicola Roggero, giornalista specializzato in Premier League, il quale aveva criticato le troppe uscite dal basso del Brighton, bollandole come troppo rischiose. "Altro pasticcio, il tentativo di Kovacic. Era stato anticipato Caicedo, rischia troppo il Brighton. Va bene la partenza dal basso ma ogni tanto si potrebbe evitare di subire una facile conclusione", afferma Roggero ad un certo punto della sua telecronaca.

Parole a cui Lele Adani risponde praticamente in tempo reale, dal suo profilo Twitter, laddove critica Roggero senza però mai nominarlo: "Tranquillo fratello, tranquillo. Il pallone logora chi non ce l'ha. Continuare". Insomma, Adani ha voluto ribadire quel che sostiene da tempo, ossia che la "costruzione dal basso" dell'azione sia la scelta giusta, anche se a molti non piace. E lo ha fatto a modo suo: diretto, schietto, un poco brutale.