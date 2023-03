Lele Adani, la profezia su Milan e Inter: "Champions? Chi fa meglio..."

16 marzo 2023 a

Lele Adani è stato obiettivo sull’Inter: altro che impresa storica, i quarti della Champions League conquistati contro il Porto sono merito anche della sorte, che ha sorriso ai nerazzurri nella partita di ritorno, terminata a reti inviolate. “Hanno speculato sull’1-0 dell’andata - ha commentato Adani alla Gazzetta dello Sport - e a quel punto devi avere un’applicazione e una determinazione feroci”.

“Se proponi poco e niente e a livello di baricentro - ha spiegato - concedi il campo all’avversario, non puoi sbagliare nulla quando te li porti a casa tua. Nei 180’ i nerazzurri sono stati fortunati, considerando anche che all’andata la svolta è arrivata dopo l’espulsione di Otavio e che anche l’assenza di Pepe ha pesato. L’Inter in un certo senso poteva permettersi questo atteggiamento, anche se partendo dall’1-0 dell’andata mi è piaciuto di più il modo di stare in campo del Milan, che ha difeso bene ed è ripartito sempre, tanto che forse in casa del Tottenham meritava anche la vittoria”.

Adani ha poi commentato anche la netta vittoria del Napoli, che tra andata e ritorno ha spazzato via l’Eintracht. “Merita i massimi elogi - ha dichiarato alla BoboTv - la cosa incredibile è che fa queste partite continuamente. La compagine di Luciano Spalletti è in grado di cambiare ritmo, come solo le grandissime squadre sanno fare. In Italia ti palleggia come il Barcellona, ti stana e ti imbuca. Alzi il pressing? Uno-due-tre a ruotare questa palla e poi subito ad Osimhen. In Europa cambia il ritmo, la cadenza dei contrasti".