Milan, il retroscena a poche ore dal Napoli: "Divieto assoluto"

18 aprile 2023 a

a

a

Stefano Pioli è pronto per la sfida contro il Napoli. Questa sera si decide il futuro del Milan e probabilmente anche quello della panchina di Pioli. Per salvare il suo futuro il tecnico rossonero deve arrivare tra le prime quattro in campionato e soprattutto deve mettere un piede nella semifinale di Champions. Per questo motivo la posta in gioco questa sera è altissima. E così il divieto assoluto imposto da Pioli al suo Milan è quello di attaccare ed evitare di chiudersi in difesa per custodire il gol di vantaggio realizzato a San Siro all'andata.

Una mossa decisiva, quella di Pioli, che potrebbe regalare l'accesso nella top 4 dell'Europa che conta. "Sarebbe un errore difendersi qui, abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che non perde in casa in Champions da dodici partite, ha sempre segnato tanti gol quest’anno, tre quattro gol. Dovremo gestire molto bene il pallone quando ce l’avremo", ha affermato il tecnico rossonero nella conferenza della vigilia.

"Rigore per il Milan? Lo dice lui, ma...": Thiago Motta imbarazzante, furia-rossonera

Poi Pioli ha svelato un retroscena: "Ci siamo allenati sui rigori, non ho pensato dove eventualmente mettere Maignan". Infine invoca la prudenza: "Siamo qui per giocarci la Champions, andiamo una partita alla volta, adesso ci giochiamo la possibilità di andare in semifinale, poi i giudizi si daranno alla fine della stagione".