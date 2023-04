Cristiano Ronaldo, la follia: "Una Porsche per il tuo numero", per chi ha perso la testa

20 aprile 2023 a

Cristiano Ronaldo era un amante delle belle donne quando ancora non aveva messo su famiglia con Georgina Rodriguez. Di conseguenza non stupisce l’aneddoto raccontato da Rob Thornley, che era il massaggiatore del Manchester United durante la prima esperienza del portoghese in Inghilterra. L’uomo ha rivelato che CR7 ha scambiato la sua Porsche 911 con il numero di telefono di una stella di X-Factor.

“È la sera prima di una partita - è la sua testimonianza al Daily Star - siamo al Lowry Hotel. Stava facendo un massaggio con me, quindi è sul mio letto e gli sto massaggiando le gambe con X-Factor in tv. ‘Chi è questa ragazza?’, ed era Dannii Minogue, ‘puoi darmi il suo numero?’”. Il massaggiatore ha aggiunto altri dettagli: “In realtà sono un uomo con molti mezzi e in quattro o cinque giorni recupero l numero di Dannii Minogue”. Tra lei e Cristiano Ronaldo non è nato nulla, ma successivamente il portoghese è tornato alla carica di Thornley.

Mentre guardava X-Factor ha chiesto il numero di un’altra stella, Kimberly Wyatt. Il massaggiatore gli ha chiesto qualcosa in cambio e CR7 gli ha proposto la sua macchina di lusso: “Mi ha promesso di vendermi la sua auto a metà prezzo e io ho accettato. Mi ci sono voluti circa 10 minuti per ottenere il suo numero e gliel’ho passato”.