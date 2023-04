Michael Schumacher, l'intervista-choc: "Come stai oggi?"

19 aprile 2023 a

C'è chi dell'intelligenza artificiale ha abusato. Si tratta di Die Aktuelle, rivista tedesca che creato un'intervista con Michael Schumacher. Una simulazione generata dall'applicazione character.ai. Il settimanale ha pubblicato domande e risposte fasulle. Tra queste: "Come sei stato dopo l'incidente che hai avuto nel 2013?" e "Come stai oggi?". Tra le repliche: "La mia vita è completamente cambiata". Un commento generato prendendo spunto dalle poche dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla moglie Corinna e dal figlio Mick in questi nove anni.

Un'intervista che ha suscitato scalpore. In molti hanno accusato il magazine di voler speculare sulla curiosità delle persone nel sapere le condizioni del sette volte campione del mondo di Formula 1 dopo l'incidente di sci del 2013. Da quel giorno dell'ex pilota non si hanno notizie, ma in Germania c'è chi arriva a inventarsene. Oltre al contenuto, a non essere andato giù a sportivi e non è la scelta di Die Aktuelle di mettere l'intervista fake in prima pagina con tanto di mega foto di Michael Schumacher. Insomma, un escamotage per attirare i lettori. Non a caso il titolo è a caratteri cubitali "La prima intervista!" sovrastata dalla scritta "Esclusiva a livello mondiale".

Per non parlare poi del sottotitolo con diciture come "cosa c'è dietro" e "siamo andati alla ricerca di indizi". Solo all'interno si può leggere: "Sembra ingannevolmente reale". E così la copertina è subito diventata virale sui social network, dove a indignarsi non sono stati solo i tedeschi. Il magazine non è nuovo a storie inventate e menzognere pubblicate anche in passato, ma questo è il primo caso nel quale la fake news passa attraverso una piattaforma di intelligenza artificiale. La testata rischia così conseguenze penali.