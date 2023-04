Milan, Pioli gode e azzanna: "Quasi tutti...", clamoroso "vaffa" in diretta

19 aprile 2023 a

a

a

Un passaggio del turno che sa di gioia ed emozioni. Il Napoli esce ai quarti di Champions, dove era approdato per la prima volta nella sua storia, mentre il Milan di Stefano Pioli vola alle semifinali dove (a meno di clamorosi ribaltoni) se la vedrà contro l’Inter di Simone Inzaghi. Intanto il tecnico di Parma si gode la vittoria, lanciando la sua frecciata: “Eravamo dati sfavoriti da quasi tutti”. Una verità che il Milan ha saputo capovolgere e ribaltare in 180 minuti, in cui ha anche sofferto le pene dell'inferno sotto i colpi di un Napoli mai rinunciatario sia a San Siro sia al Maradona. Una verità che sa anche di rivincita personale da parte del tecnico rossonero, che ha così dimostrato ancora una volta di saper costruire i successi dopo la cavalcata tricolore dello scorso anno: "Io alleno un gruppo con cuore grande — aggiunge — Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi e abbiamo fatto tanto fino ad oggi e non vogliamo fermarci assolutamente”.

"Gli aiutini arbitrali? Forse vedere certi personaggi...". Napoli-Milan, bomba Spalletti su Maldini

Pioli e la tenerezza per Leao che interrompe la diretta: “Eccolo qui il migliore"

Tra i grandi protagonisti della sfida c’è Rafael Leao, che ha costruito il gol del Milan servendo una palla perfetta per Olivier Giroud. Proprio il portoghese ha interrotto per qualche secondo il tecnico rossonero, in diretta su Mediaset, prima fischiettando e poi apparendo in video abbracciando Pioli che ha subito detto: "Eccolo qui il migliore", spoilerando poi il trofeo vinto dal giocatore rossonero, che è stato eletto meritatamente l'MVP di serata. Un siparietto simpatico che ha rasserenato ancora un ambiente entusiasta.

Caterina Balivo scoppia in lacrime: ecco perché crolla in pubblico

Pioli già vede l’Inter in semifinale: “Due scontri stimolanti e difficili…”

Così il commento di Pioli diventa in discesa, come la sfida contro il Napoli: "Tanti non avevano mai giocato una partita del genere, quindi ci sta che nel secondo tempo abbiamo palleggiato meno, ma c'è stato sacrificio di tutti, siamo stati squadra — dice ancora — Siamo contenti per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche quando le cose non andavano bene. Siamo orgogliosi di loro". In attesa dell'Inter: "È chiaro che a stasera sembrerebbe derby con l'Inter che ha vinto bene la gara d'andata… — conclude Pioli — saranno altri due sconti bellissimi, stimolanti e difficilissimi".