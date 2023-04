Napoli fuori, Spalletti sbrocca in tv: "Un contatto? No, un colpo!"

19 aprile 2023 a

a

a

"Complimenti al Milan per la qualificazione, ha capitalizzato il massimo ed è sintomo di squadra matura e di calciatori che sanno scegliere i momenti di quando spingere e quando rallentare. Noi siamo stati un po' ingenui, abbiamo pagato errori e qualche ingiustizia”. Inizia così il suo commento a Mediaset, Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è arrabbiatissimo per il rigore non concesso dopo il tocco di Rafael Leao su Ervin Lozano (subentrato per l’infortunato Matteo Politano), dopo che poco prima Olivier Giroud aveva sbagliato un penalty dal dischetto.

"Sinceramente, mi aspettavo di meglio": Pioli scatenato, umilia i tifosi del Napoli | Video

Spalletti: “La sosta-Nazionali non ci ha aiutato”

L'allenatore del Napoli ha parlato di alcuni episodi che hanno indirizzato la sfida, criticando l’arbitro Szymon Marciniak e facendo riferimento anche allo stato di forma dei suoi ragazzi: “Il rigore e il primo gol era evitabile, eravamo in pieno possesso palla — dice ancora Spalletti — Non siamo stati bravi in area di rigore come lo sono stati loro. L’ultima sosta nazionali ci ha tolto qualcosa, prima eravamo al top fisicamente e mentalmente, poi quando siamo tornati eravamo pieni di defezioni. Il risultato di Torino ci ha fatto credere che il campionato era una formalità e siamo arrivati con qualche problema al 0-4 con il Milan”.

La mossa "sporca" del Milan che ha condannato Napoli e Spalletti: il retroscena

Spalletti: “Rigore di Lozano evidente, gira la sua caviglia dopo il contatto”

Sulle decisioni arbitrali tra andata e ritorno Spalletti ha affermato: "Sull'arbitraggio dell'andata ci siamo trovati tutti d’accordo (sulla contestazione) tranne quelli che avevano la maglia del Milan — conclude il toscano — Stasera (Martedì sera, ndr) c’era rigore nettissimo su Lozano, gli gira proprio la caviglia, si vede benissimo dai replay, (Leao) non prende mai la palla. Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere. Non è un contatto, è un colpo, sennò la caviglia non gli gira così".