Milan, gli insulti del mister del Benfica: "La finale di Champions? Di sicuro..."

Il Milan è in semifinale di Champions insieme all'Inter. Un derby europeo che ci riporta a quel 2003, l'anno in cui grazie a un gol di Sheva il Milan mise piede nella finalissima di Manchester vinta contro la Juve. Le due squadre hanno fatto un percorso perfetto in Coppa Campioni. Decise nel girone ma anche e negli ottavi per poi giungere al capolavoro dei quarti dove hanno fatto fuori il Napoli e il Benfica. Ma a quanto pare nella narrazione partita già subito dopo il fischio finale di Inter-Benfica, il Milan viene dato per sfavorito. Un po' la stessa cosa già accaduta col Napoli. Sappiamo poi come è andata finire con il Milan che ha staccato il biglietto per la semifinale.

Certo l'Inter in questo appuntamento di Coppa Campioni si gioca la stagione come anche il Milan e dunque la pressione sulle due squadre sarà alle stelle. Ma ciò non toglie che sulla carta partano alla pari.

Non la pensa così invece l'allenatore del Benfica che si è lasciato sfuggire una frase del tutto poco sportiva proprio sui rossoneri: "Di sicuro i nerazzurri possano andare in finale, dato che affronteranno il Milan. Dall'altro lato ci sono Real e City, due grandi squadre, però in una partita può succedere di tutto e l'Inter ha grandi giocatori". Vedremo come andrà a finire.