Milan, insulti su Calhanoglu: "Pezzo di m***", la frase che scatena l'inferno

22 aprile 2023 a

a

a

Hakan Calhanoglu è pronto per il derby di Champions. L'ex centrocampista turco del Milan ha deciso di passare sulla sponda nerazzurra del Naviglio e da quel momento le polemiche su di lui non si sono spente, soprattutto quando il Milan ha vinto lo scudetto proprio senza di lui. E ora c'è il faccia a faccia nella semifinale di Champions, con un euro-derby che riporta il calcio che conta al 2003, quando le due squadre di Milano si incontrarono in un'altra semifinale mozzafiato con il passaggio del turno conquistato dai rossoneri che poi vinsero la coppa a Manchetser.

Esattamente 20 anni dopo la storia si ripete. Ma in campo ci sarà proprio lui Calha che dagli interisti è considerato un po' il faro del centrocampo nerazzurro, dai milanisti un traditore senza se e senza ma. L'approdo in semifinale da parte dell'Inter ha galvanizzato tutto l'ambiente nerazzurro. L'obiettivo della finale è lì, a portata di mano. E tra i protagonisti che sognano questa grande vittoria c'è proprio Calha che non vede l'ora di scendere in campo.

"Ecco perché sono così forti": Milan, la strana teoria di Pep Guardiola



E un suo messaggio, piuttosto minaccioso ha fatto tremare i rossoneri. La frase è piuttosto chiara: "Non abbiamo ancora finito". Insomma il turco è prontissimo per la semifinale e sa già che dovrà affrontare la sua ex squadra ma soprattutto la bolgia di San Siro con i suoi ex tifosi. Infatti in molti lo hanno insultato sui social: "Te la faremo vedere noi", "Pezzo di m*** stiamo arrivando" e alrtri frasi colorite che forse è meglio non riportare. Insomma la tensione è alle stelle.