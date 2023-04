Juve, la bomba: "Campionato falsato, cosa succederà a maggio"

22 aprile 2023 a

Più che sospiro di sollievo, per la Juventus la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato i 15 punti di penalizzazione rinviando il processo sulle plusvalenze in Corte d'Appello federale rappresenta l'ennesima spada di Damocle sulla stagione sportiva in corso e sulla prossima. E mentre si diffondono nuove indiscrezioni sugli scenari da qui a un mese, con la penalizzazione effettivamente azzerata, confermata o ridotta (si parla di -9), Marco Tardelli punta il dito contro il sistema della giustizia sportiva e parla di campionato inevitabilmente falsato.

La corsa alla zona Champions, decisiva per i bilanci e per il calciomercato, vede al momento la Lazio seconda, la Juve terza a 2 punti di distanza e con 3 di vantaggio sulla Roma terza, e con 6 punti sul Milan e 8 sull'Inter. "Dopo due mesi di penalizzazione – dice l'ex campione del mondo 1982, gloria bianconera da giocatore ed ex ct dell'Under 21 in una intervista a La Stampa – sono stati restituiti i punti tolti, ma siamo sicuri di cosa accadrà tra quindici giorni… non voglio nemmeno immaginarlo. Certo adesso aspettiamo con ansia il riesame del caso, ma intanto un’ombra scura e sinistra si allunga su un campionato che mi sembra irrimediabilmente falsato".

"Sappiamo già che a vincere il campionato sarà il Napoli - prosegue Tardelli - per la gioia di tutti gli sportivi che amano il bel calcio. Ma come possiamo definire questa stagione così ricca di colpi di scena che non riguardano lo sport?". Ironia della sorte, domenica ci sarà proprio Juventus-Napoli, sfida gravida di significati, anche extra-campo.