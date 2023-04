Cristiano Ronaldo e Georgina, è finita? "Cosa fa lei tutto il giorno"

24 aprile 2023 a

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a un passo dalla rottura? Guardando le loro foto sui social non si direbbe: negli scatti la coppia sembra affiatata e innamorata come sempre. Ma a insinuare qualche sospetto è stato un programma tv portoghese, che ha fornito dettagli su quelli che potrebbero essere i motivi della presunta crisi tra il calciatore e la supermodella.

La trasmissione in questione, che si chiama Noite das Estrelas e si occupa principalmente di gossip, va in onda su CMTV. In una recente puntata ha ospitato lo psicologo Quintino Aries, che ha detto di non avere alcun dubbio: CR7 ne avrebbe abbastanza della modella argentina e dei suoi atteggiamenti troppo "espansivi".

I problemi di coppia sarebbero iniziati in concomitanza con l'uscita della serie tv "I'm Georgina". "Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente", ha raccontato Daniel Nascimento, il conduttore del programma. Che poi ha aggiunto: "Lei non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all'altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace".