Fernando Alonso, gossip-terremoto e conferma: ecco la nuova fiamma

25 aprile 2023 a

a

a

Taylor Swift è tornata single dopo la fine della storia con Joe Alwyn, durata sei anni. La pop star però potrebbe già essersi rimessa in “pista”: sono sempre più insistenti le voci di gossip secondo cui starebbe frequentando Fernando Alonso. Dal canto suo il pilota di Formula 1 ha risposto ai rumors con un gesto che ha spiazzato tutti e che è apparso come una conferma.

"Quante stupidaggini su Fernando Alonso": Briatore terremota la Formula 1

A inizio aprile Alonso ha annunciato la separazione da Andrea Schlager, giornalista sportiva austriaca: nello stesso periodo anche Taylor Swift si è lasciata con il compagno. Il flirt in atto tra i due potrebbe essere stato confermato direttamente da Alonso. Il condizionale è d’obbligo, però un gesto particolare lascia pensare che i gossip siano veri: il pilota ha pubblicato un video in cui ascolta una canzone di Taylor Swift e rivolge un occhiolino alla telecamera, che i fan hanno interpretato come una conferma.

Non è però da escludere che quella di Alonso possa essere una presa in giro, con la Swift che non ha confermato né smentito la nuova relazione. Qualcuno ha ipotizzato che il video potrebbe essere una trovata di Alonso per far parlare ancora di sé dopo un ottimo inizio di stagione di Formula 1. In un caso o nell’altro, i fan attendono di saperne di più.