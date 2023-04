Lewis Hamilton, clamoroso a bordo pista: lo beccano conciato così

25 aprile 2023 a

Il prezzo della celebrità. E la celebrità di Lewis Hamilton è enorme, smisurata: tutti lo possono riconoscere in ogni angolo nel pianeta. E così, se il fuoriclasse della Mercedes vuole gustarsi una gara automobilistica da semplice spettatore, le cose non sono così semplici.

Infatti, il pilota di Formula 1 - complice la lunga pausa di un mese in vista del Gp di Baku, il prossimo weekend - ha scelto di assistere alla gara del British Touring Car Championship, in scena lo scorso weekend a Donington. E per farlo, senza l'intralcio di giornalisti e fan, ha dovuto prendere curiose... precauzioni.

A quella gara Hamilton proprio non voleva rinunciare: in pista c'era Nicolas, il fratello minore, primo pilota disabile a prendere parte al campionato (Nicolas ha una paralisi cerebrale). E così ecco che Lewis Hamilton, per non farsi riconoscere ma anche per non rubare la scena al fratello, si è presentato al circuito nascosto dietro un travestimento estremo.

Approfittando della pioggia Lewis Hamilton si è presentato a Donington Park vestito di nero, un giubbotto impermeabile, un cappuccio sulla testa e un balaclava che lasciava scoperti solamente gli occhi. E sugli spalti non lo ha riconosciuto nessuno, tanto che si è anche avvicinato alle reti di protezione per vedere da più vicino la competizione. Dopo essere tornato a casa, Hamilton ha rivelato di essere stato presente e ha svelato anche il suo travestimento, pubblicato sul suo profilo Instagram.