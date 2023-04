Max Verstappen, terremoto-F1: "Non resto a lungo", minaccia il ritiro

03 aprile 2023 a

a

a

Max Verstappen sembra avere la strada spianata verso il terzo titolo del Mondiale di Formula 1. Difficilmente, però, arriverà ai livelli - e quindi all’età di Lewis Hamilton - dato che non perde occasione per esprimere la sua insofferenza nei confronti della direzione verso cui sta andando il circuito. Pur essendo un classe 1997, il pilota olandese non è un grande sostenitore di tutte le modifiche attuate e proposte dagli americani per aumentare lo spettacolo.

F1? No, Formula-delirio: vince Verstappen dopo 4 partenze. Ferrari, disastro totale

“Sono soddisfatto delle gare principali - ha dichiarato ai microfoni dei portoghesi di Sport Tv - penso che siano molto migliori sotto il punto di vista emotivo. Naturalmente spero che non ci siano troppi cambiamenti, altrimenti non resterò qui a lungo”. In altri termini, Verstappen non si vede in Formula 1 ancora per molto tempo: tra l’introduzione delle gare sprint, l’idea delle doppie qualifiche e il possibile stravolgimento delle prove libere, l’olandese non sembra apprezzare la svolta della Formula 1, preferendo un fine settimana di corse più tradizionale.

"Finisce male. Se parlo adesso...": caos-Ferrari, raptus di Carlos Sainz a fine gara

Tra l’altro il pilota della Red Bull non ha mai fatto mistero di non avere intenzione di correre fino a 40 anni, come sta facendo Fernando Alonso e come potrebbe fare anche Lewis Hamilton, già sette volte campione del mondo. Il contratto di Verstappen con la scuderia di Milton Keynes scadrà nel 2028, quando lui avrà 31 anni: non è da escludere il ritiro in tale occasione, magari per provare esperienze diverse dalla Formula 1.