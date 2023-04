Juventus, il retroscena su Allegri: "Luciano Spalletti è perfetto"

26 aprile 2023 a

a

a

Lo scudetto al Napoli è una di quelle belle pagine del calcio che faranno certamente la storia della Serie A. E di fatto adesso manca davvero poco. Il titolo è alle porte e a Napoli la festa è già cominciata. Ma il vero artefice di questo trionfo senza dubbio alcuno è Luciano Spalletti.

L'allenatore che più di ogni altro ha saputo dare una identità a questa squadra portandola dove mai era arrivata prima da 30 anni a questa parte. Ma sulla panchina del Napoli, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe dovuto andare Massimiliano Allegri che rifiutò l'offerta di De Laurentiis. Ma c'è di più: sarebbe stato proprio Allegri a consigliare al presidente partenopeo di prendere in panchina proprio Spalletti.

Totti sul motorino con la Bocchi: "Lo vuoi incontrare?", la richiesta impensabile

A rivelare questo clamoroso retroscena è Paolo Assogna. Ecco cosa riporta SkySport: "primi mesi del 2021, De Laurentiis sonda diversi allenatori, tra cui l’attuale della Juve, allora libero. Colloqui e incontri negli uffici Filmauro a Roma: il presidente offre la panchina del Napoli a Max, che dice di voler restare a Torino (e tornerà in effetti alla Juve). Ma in quegli incontri, Allegri sponsorizza Spalletti: “Presidente, per il tipo di progetto che ha in mente, Luciano è perfetto”. Beh, a giudicare dai risultati mai consiglio fu più giusto da parte di Allegri...