Juve, Allegri perde la testa nel tunnel: "Mer***, che fine farete". Frasi-choc contro l'Inter

27 aprile 2023 a

a

a

La Juventus sta attraversando un momento difficile. Fatta eccezione della semifinale di Europa League conquistata la scorsa settimana, i bianconeri hanno incassato sconfitte pesanti, sia a livello sportivo che per il morale. Il ko a tempo scaduto contro il Napoli ha fatto male soprattutto alla classifica, avendo permesso alle milanesi di accorciare sul terzo posto. Ancora più doloroso l’1-0 subito per mano dell’Inter che è valso l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Dimarco, un gesto pazzesco a fine partita che la dice lunghissima: Inter, tifosi in delirio | Guarda

I nerazzurri hanno raggiunto la finale con il minimo sforzo, dato che dopo l’1-1 dell’andata i bianconeri hanno offerto una pessima prestazione, che ha mandato su tutte le furie Massimiliano Allegri. Quest’ultimo ha però esagerato dopo il triplice fischio dell’arbitro, sfogando la sua frustrazione non solo sulla squadra, ma anche sugli avversari. Come riporta Fanpage, il tecnico toscano era molto arrabbiato al rientro negli spogliatoi e avrebbe usato parole forti contro Marotta e Baccin.

Raptus di Bonucci in panchina, perde la testa contro Allegri: caos-Juve | Guarda

“Siete delle me***, ma tanto arrivate sesti”, avrebbe esclamato Allegri all’indirizzo dei due dirigenti nerazzurri. Poi l’allenatore bianconero se l’è presa anche con i suoi ragazzi, stavolta a ragion veduta, dato che la prestazione è stata insufficiente, soprattutto se si considera la posta in palio. Allo stesso tempo Allegri ha spronato i suoi a non fallire un obiettivo particolare: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.