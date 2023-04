Juve, "qualcuno spinge per lui": addio-Allegri, "ecco chi arriva"

28 aprile 2023 a

Stupisce con il Monza, e in casa Juve qualcuno lo immagina in completo ‘bianconero’. Raffaele Palladino è un profilo innovativo, emergente, moderno nell'approccio tattico, nella concezione di un calcio propositivo e mai speculativo, ma al contempo vecchio stile nel portamento, sobrio nel comportamento e moderato nell'eloquio. Una figura che piace a qualcuno all’interno del club della Vecchia Signora, dunque non solo ad Adriano Galliani. Secondo quanto riporta Sportmediaset, in caso di penalizzazioni pesanti — partendo dall'esclusione dalle Coppe — una separazione sarebbe molto probabile, anche qualora non ci fossero sanzioni importanti la continuità non è comunque assicurata. E la Juve ha iniziato così a ragionare sul suo futuro in panchina.

Gli altri nomi per la ripartenza: da Conte a Gasperini, fino a Zidane

Da questo presupposto nascono le ipotesi più ambiziose, quella legata a un ritorno di Conte o all'arrivo di Gasperini. Per arrivare infine ai soliti rumors relativi a Zidane. Programmi massimi, al momento poco futuribili. Intanto sulla permanenza di Max Allegri non ci sono certezze, nonostante le parole dello stesso allenatore bianconero di qualche giorno fa. Da una parte l'incognita dei processi sportivi (e non solo sportivi) che pesano sul futuro del club bianconero, dall'altro un rapporto che si è logorato con un parte dell'attuale spogliatoio e incrinato anche con la proprietà. Il nervosismo delle ultime settimane e i risultati non soddisfacenti hanno acuito divergenze che l'emergenza penalizzazione aveva momentaneamente messo a tacere. Il primo obiettivo è ora finire nel migliore dei modi la stagione, il che significa tenere la posizione in campionato ma soprattutto arrivare fino in fondo all'Europa League.