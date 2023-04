Napoli, festa scudetto? "Purtroppo ci segnalano che...": scene agghiaccianti in centro

30 aprile 2023 a

Napoli è pronta ad esplodere per lo scudetto della squadra di Luciano Spalletti, in attesa del risultato tra Inter e Lazio. Tutto pronto per la festa: strade e vicoli invasi e colorati d'azzurro, il Maradona gremito già molte ore prima del calcio d'inizio del match con la Salernitana. E, ovviamente, oltre all'eccitazione c'è la paura che l'eventuale festa possa trasformarsi in un pericoloso caos. Si pensi che gli ospedali hanno sospeso gli interventi programmati, temendo un gran numero di feriti. E ancora, per le strade allestiti punti di soccorso medico.

Spalletti, alla vigilia, si è speso in un appello a tutti i tifosi, affinché la festa non venga macchiata da drammatici episodi di cronaca. Napoli attende questo scudetto da più di 30 anni. E la focosità contagiosa dei tifosi partenopei è nota a tutti. Insomma, uno scenario comunque molto delicato.

Ed in questo contesto arriva la segnalazione di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi, che dà conto di un qualcosa di incredibile che starebbe già avvenendo per le vie del centro del capoluogo campano. "Purtroppo stiamo ricevendo già adesso segnalazioni sull'utilizzo vergognoso di alcuni asini e di altri animali per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Si tratta di una barbarie inutile, che crea solamente fortissimi stress per gli animali costretti a circolare bardati e impauriti in mezzo alla folla tra urla e schiamazzi", afferma Borrelli.

E ancora: "Una violenza che nulla ha a che vedere con il festeggiamento di un trionfo sportivo della nostra squadra e della nostra città. Lancio un appello a tutti affinché rinuncino a questo tipo di iniziative e, al tempo stesso, ci vengano segnalati tutti gli episodi dove gli animali, loro malgrado, sono costretti a queste violenze. Siamo pronti a denunciare ogni singolo episodio alle forze dell'ordine", conclude il deputato denunciando i maltrattamenti.